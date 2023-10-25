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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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російські кібератаки на Україну стають більш витонченими – Bloomberg

Київ • УНН

 • 95895 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. російські кібератаки стають більш витонченими і стають повсякденними явищами, спрямованими на руйнування життєво важливої інфраструктури під час війни. Про це Bloomberg повідомив заступник міністра закордонних справ України Антон Демьохін, передає УНН.

російські кібератаки на Україну стають більш витонченими – Bloomberg

Деталі

За інформацією, хакери продовжують атакувати державні органи, служби безпеки та комерційні підприємства України, включаючи фінансові установи. Кіберзлочинці намагаються зламати послуги та отримати особисті дані.

Хоча Україна значною мірою здатна стримувати спроби, «вони ефективні в тому сенсі, що ми докладаємо багато зусиль», щоб запобігти їм, сказав Антон Демьохін під час інтерв’ю.

Цитата

«У цьому сенсі так, вони забирають у нас і час, і увагу, і ресурси», — сказав Демохін.

За його словами, інциденти стали більш скоординованими: кілька хакерів у різних місцях одночасно атакують різні частини однієї інфраструктури.

Додамо

Згідно з урядовими даними, Україна зафіксувала 3974 кіберінциденти між січнем 2022 року — за місяць до того, як Росія почала вторгнення — і вереснем цього року.

Кібератаки зросли втричі на початку вторгнення. У першій половині цього року відбувся зсув у бік шпигунських операцій військовими підрозділами, які намагалися отримати інформацію щодо російських шпигунів і докази військових злочинів.
Кремль і російські військові регулярно заперечують будь-яку причетність до хакерських операцій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російські хакери Gamaredon значно збільшили кількість кібероперацій проти України - Дерспецзв'язку

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