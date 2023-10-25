российские кибератаки на Украину становятся более изощренными - Bloomberg

Детали

По информации, хакеры продолжают атаковать государственные органы, службы безопасности и коммерческие предприятия Украины, включая финансовые учреждения. Киберпреступники пытаются взломать услуги и получить личные данные.

Хотя Украина в значительной степени способна сдерживать попытки, «они эффективны в том смысле, что мы прилагаем много усилий», чтобы предотвратить их, сказал Антон Дёмехин во время интервью.

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«В этом смысле да, они забирают у нас и время, и внимание, и ресурсы», — сказал Демохин.

По его словам, инциденты стали более скоординированными: несколько хакеров в разных местах одновременно атакуют разные части одной инфраструктуры.

Добавим

Согласно правительственным данным, Украина зафиксировала 3974 киберинцидента между январем 2022 года — за месяц до того, как Россия начала вторжение — и сентябрем этого года.

Кибератаки выросли втрое в начале вторжения. В первой половине этого года произошел сдвиг в сторону шпионских операций военными подразделениями, которые пытались получить информацию о российских шпионах и доказательства военных преступлений.

Кремль и российские военные регулярно отрицают любую причастность к хакерским операциям.

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