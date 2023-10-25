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российские кибератаки на Украину становятся более изощренными - Bloomberg

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Российские кибератаки становятся более изощренными и становятся повседневными явлениями, направленными на разрушение жизненно важной инфраструктуры во время войны. Об этом Bloomberg сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Антон Дёмехин, передает УНН.

российские кибератаки на Украину становятся более изощренными - Bloomberg

Детали

По информации, хакеры продолжают атаковать государственные органы, службы безопасности и коммерческие предприятия Украины, включая финансовые учреждения. Киберпреступники пытаются взломать услуги и получить личные данные.

Хотя Украина в значительной степени способна сдерживать попытки, «они эффективны в том смысле, что мы прилагаем много усилий», чтобы предотвратить их, сказал Антон Дёмехин во время интервью.

Цитата

«В этом смысле да, они забирают у нас и время, и внимание, и ресурсы», — сказал Демохин.

По его словам, инциденты стали более скоординированными: несколько хакеров в разных местах одновременно атакуют разные части одной инфраструктуры.

Добавим

Согласно правительственным данным, Украина зафиксировала 3974 киберинцидента между январем 2022 года — за месяц до того, как Россия начала вторжение — и сентябрем этого года.

Кибератаки выросли втрое в начале вторжения. В первой половине этого года произошел сдвиг в сторону шпионских операций военными подразделениями, которые пытались получить информацию о российских шпионах и доказательства военных преступлений.

Кремль и российские военные регулярно отрицают любую причастность к хакерским операциям.

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