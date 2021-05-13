Російська влада продовжує переслідувати релігійні меншини в окупованому Криму - Держдепартамент США

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 12278 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 35819 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 85273 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 170567 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 201747 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 178045 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 170198 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115069 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89558 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 232188 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.7м/с
69%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 78860 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 95777 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 13274 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 37943 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 18718 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 200248 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 232212 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 321461 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 484084 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 466279 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 2888 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 6202 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 38698 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 47041 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 51467 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Російська влада продовжує переслідувати релігійні меншини в окупованому Криму - Держдепартамент США

Київ • УНН

 • 18249 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Державний департамент США в опублікованій доповіді заявив про триваючі переслідування російською владою релігійних меншин в окупованому Криму, пише УНН.

Російська влада продовжує переслідувати релігійні меншини в окупованому Криму - Держдепартамент США

Цитата:

"Російська влада в окупованому Криму продовжує переслідувати і залякувати релігійні згромадження меншин, зокрема мусульман - кримських татар, Свідків Єгови, членів Православної церкви України і духовенства", - наголошується в доповіді.

Деталі

У представленому документі посилаються на інформацію представників релігійних організацій та ЗМІ щодо фактів переслідування віруючих на півострові.

У документі зазначають, що за даними Харківської правозахисної групи, після окупації Криму Росією багато релігійних громад були фактично вигнані з півострова через вимоги про реєстрацію відповідно до введених російськими законами.

Також в доповіді перераховані факти переслідувань в Криму за так званими "справами Хізб-ут-Тахрір".

У Держдепартаменті відзначили, що США засуджують такі дії російської влади в Криму і закликають припинити переслідування за релігійною ознакою.

Доповнення

Нагадаємо, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що російська агресія і окупація стали реальною загрозою для корінних народів.

Раніше правозахисники повідомляли, що на кінець березня у тимчасово окупованому Криму 114 осіб позбавлені волі в рамках політично мотивованого та/або релігійного кримінального переслідування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,335.13
Tesla
$259.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27