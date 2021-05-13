Российские власти продолжают преследовать религиозные меньшинства в оккупированном Крыму - Госдепартамент США
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Государственный департамент США в опубликованном докладе заявил о продолжающихся преследованиях российскими властями религиозных меньшинств в оккупированном Крыму, пишет УНН.
Цитата:
"Российские власти в оккупированном Крыму продолжают преследовать и запугивать религиозные конгрегации меньшинств, в частности мусульман - крымских татар, Свидетелей Иеговы, членов Православной церкви Украины и духовенства", - отмечается в докладе.
Детали
В представленном документе ссылаются на информацию представителей религиозных организаций и СМИ по фактам преследования верующих на полуострове.
В документе отмечают, что по данным Харьковской правозащитной группы, после оккупации Крыма Россией многие религиозные общины были фактически изгнаны с полуострова из-за требований о регистрации в соответствии с введенными российскими законами.
Также в докладе перечислены факты преследований в Крыму по так называемым "делам Хизб-ут-Тахрир".
В Госдепартаменте отметили, что США осуждают такие действия российских властей в Крыму и призывают прекратить преследование по религиозному признаку.
Дополнение
Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что российская агрессия и оккупация стали реальной угрозой для коренных народов.
Ранее правозащитники сообщали, что на конец марта во временно оккупированном Крыму 114 человек лишены свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного уголовного преследования.