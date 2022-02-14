Російська фігуристка Каміла Валієва на Олімпіаді чекає рішення суду через приймання допінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Після слухання щодо допінгу в марафоні, яке завершилося сьогодні вночі, 15-річна російська фігуристка Каміла Валієва чекає, щоб дізнатися, чи зможе вона поборотися за золоту медаль на Олімпіаді в Пекіні. ПРо це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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Слухання спортивного арбітражного суду в готелі в Пекіні завершилося в понеділок о 3 ночі за місцевим часом. Судді почали обговорення після майже шести годин онлайн-свідчень. Очікується оголошення в понеділок вдень, приблизно за 30 годин до початку змагань.
Валієва стала великим фаворитом на золоту медаль, під час жіночих змагань які почнутья короткою програмою у вівторок. Вона встановила світовий рекорд у своєму першому сезоні в змаганнях серед старших і здійснила перший чотириразовий стрибок, виконаний жінкою на Олімпіаді.
Минулого тижня її олімпійський поштовх викликав сумління, коли лабораторія з тестування на наркотики в Швеції повідомила, що зразок, який вона дала на зборах громадян Росії 25 грудня, містив серцевий препарат триметазидин, який заборонений у спорті.
Цей випадок викликав занепокоєння за Валієву та інших дітей-спортсменів, а також питання щодо олімпійського статусу Росії, якій вже заборонено мати гімн і прапор на Іграх через минулорічні випадки застосування допінгу.
Нагадаємо
Міжнародне агентство із тестування (ITA) підтвердило, що 15-річна російська фігуристка Каміла Валієва у грудні не пройшла допінг-тест.