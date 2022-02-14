Российская фигуристка Камила Валиева на Олимпиаде ждет решения суда за прием допинга
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. После слушания о допинге в марафоне, которое завершилось сегодня ночью, 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева ждет, чтобы узнать, сможет ли она побороться за золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Слушание спортивного арбитражного суда в отеле в Пекине завершилось в понедельник в 3 ночи по местному времени. Судьи начали обсуждение после почти шести часов онлайн-показаний. Ожидается объявление в понедельник днем, примерно за 30 часов до начала соревнований.
Валиева стала большим фаворитом на золотую медаль, во время женских соревнований которые начнутся короткой программой во вторник. Она установила мировой рекорд в своем первом сезоне в соревнованиях среди старших и совершила первый четырехкратный прыжок, выполненный женщиной на Олимпиаде.
На прошлой неделе ее Олимпийский толчок вызвал сомнения, когда лаборатория по тестированию на наркотики в Швеции сообщила, что образец, который она дала на собрании граждан России 25 декабря, содержал сердечный препарат триметазидин, который запрещен в спорте.
Этот случай вызвал беспокойство за Валиеву и других детей-спортсменов, а также вопрос относительно олимпийского статуса России, которой уже запрещено иметь гимн и флаг на Играх из-за прошлогодних случаев применения допинга.
Напомним
Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило, что 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева в декабре не прошла допинг-тест.