Росії не догодив Інститут Нацпам'яті України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Інститут національної пам'яті України в фальсифікації історії країни. Про це вона заявила під час брифінгу в четвер, передає кореспондент УНН.
"Ще одна тема - це спроби фальсифікації історії в Україні. Київська влада продовжує проводити цілеспрямовану політику з фальсифікації історії країни. Звернув на себе увагу нещодавно опублікований річний звіт Українського інституту Національної Пам'яті - це головне відомство в Україні, яке під гаслами "Відродження української духовності", на ділі займається антиросійської пропагандою і створенням історичних міфів", - заявила Захарова.
Зокрема, її обурило, що ключовими напрямами діяльності УІНП в 2018 році були, зокрема, організація та проведення заходів, присвячених пам'яті жертв Голодомору, розробка нормативно-правових актів у сфері декомунізаціі і багато іншого.
Не задовольнили Захарову і плани Інституту на 2019 рік, а саме боротьба з російськими історичними міфами і вшанування пам'яті жертв російсько-української війни.
Нагадаємо, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що реукраінізація України - це захист її населення від брехні, деформуючого індивідуальну і суспільну свідомість.