России не угодил Институт Нацпамяти Украины

"Еще одна тема - это попытки фальсификации истории в Украине. Киевские власти продолжают проводить целенаправленую политику по фальсификации историй страны. Обратил на себя внимание недавно опубликованый годовой отчет Украинского института Национальной Памяти – это главное ведомство в Украине, которое под лозунгами "Возрождение украинской духовности", на деле занимается антироссийской пропагандой и созданием исторических мифов", - заявила Захарова.

В частности, её возмутило, что ключевыми направлениями деятельности УИНП в 2018 году были, в частности, организация и проведение мероприятий, посвящёных памяти жертвам Голодомора, разработка нормативно-правовых актов в сфере декомунизации и многое другое.

Не удовлетворили Захарову и планы Института на 2019 год, а именно борьба с российскими историческими мифами и чествование памяти жертв российско-украинской войны.

Напомним, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что реукраинизация Украины - это защита ее населения от лжи, деформирующего индивидуальную и общественное сознание.