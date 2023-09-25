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росіяни заявили про збиття чотирьох дронів над Кримом

росіяни заявили про збиття чотирьох дронів над Кримом

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. У ніч на понеділок над тимчасово окупованим Кримом російські засоби ППО нібито збили чотири безпілотники. Про це повідомили у міноборони рф, тридиційно звинувативши в атаці Україну, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що вночі 25 вересня росіяни буцімто припинили спробу «київського режиму» вчинити терористичні атаки із застосуванням безпілотників літакового типу по об'єктах на території росії.

Зокрема засобами російської ППО, яка була на чергуванні, було збито чотири безпілотні літальні апарати над північно-західною частиною акваторії Чорного моря та над територією Криму.

Доповнення

Також уночі, як пишуть у міноборони рф, збили ще два безпілотники над Курською областю та два – над Брянською областю.

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