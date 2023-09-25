россияне заявили о сбитии четырех дронов над Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В ночь на понедельник над временно оккупированным Крымом российские средства ПВО якобы сбили четыре беспилотника. Об этом сообщили в минобороны рф, тридиционно обвинив в атаке Украину, передает УНН.
Детали
Отмечается, что ночью 25 сентября россияне якобы пресекли попытку «киевского режима» совершить террористические атаки с применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории россии.
В частности средствами российской ПВО, которая была на дежурстве, было сбито четыре беспилотных летательных аппарата над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Крыма.
Дополнение
Также ночью, как пишут в минобороны рф, сбили еще два беспилотника над Курской областью и два – над Брянской областью.
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