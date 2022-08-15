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росіяни за день здійснили 4 обстрілів прикордонних громад Сумщини, зафіксовано 50 прильотів

Київ • УНН

 • 113108 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. За день російські окупанти здійснили 4 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Зафіксовано 50 прильотів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram, передає УНН.

росіяни за день здійснили 4 обстрілів прикордонних громад Сумщини, зафіксовано 50 прильотів

Цитата

«Сьогодні за день росіяни здійснили 4 обстрілів прикордонних громад області − Шалигинської, Хотінської, Зноб-Новгородської. Зафіксовано 50 прильотів. На щастя, без жертв і руйнувань», - повідомив Живицький.

Деталі

Живицький повідомив, що з 10:47 до 11:46 ворог обстрілював Шалигинську громаду з із мінометів та ствольної артилерії − 25 прильотів. Продовжились обстріли після 14.00 − 15 прильотів із реактивних систем залпового вогню.

«Хотінська громада: було 2 прильоти з міномету. Зноб-Новгородська громада: з 13:00 здійснено 8 прильотів зі станкового автоматичного гранатомету», - написав Живицький.

Окрім того, він повідомив, що сьогодні вдень, неподалік села Грабовське Краснопільської громади на міні підірвався комбайн, що належить місцевому фермеру.

«Комбайнера у важкому стані госпіталізовано до лікарні», - додав він.

Доповнення

Рашисти за 14 серпня 110 разів обстріляли Сумську область.

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