россияне за день совершили 4 обстрела пограничных общин Сумской области, зафиксировано 50 прилетов

Цитата

«Сегодня за день россияне совершили 4 обстрела пограничных общин области − Шалыгинской, Хотинской, Зноб-Новгородской. Зафиксировано 50 прилетов. К счастью, без жертв и разрушений», – сообщил Живицкий.

Детали

Живицкий сообщил, что с 10:47 до 11:46 враг обстреливал Шалыгинскую общину из минометов и ствольной артиллерии − 25 прилетов. Продолжились обстрелы после 14:00 − 15 прилетов из реактивных систем залпового огня.

«Хотинская община: было 2 прилета из миномета. Зноб-Новгородская община: с 13:00 совершено 8 прилетов со станкового автоматического гранатомета», - написал Живицкий.

Кроме того, он сообщил, что сегодня днем, неподалеку от села Грабовское Краснопольской общины на мини взорвался комбайн, принадлежащий местному фермеру.

«Комбайнер в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу», - добавил он.

Дополнение

Рашисты за 14 августа 110 раз обстреляли Сумскую область.