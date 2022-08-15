На полі у Сумській області підірвався комбайн

Цитата

"Краснопільська громада: на полі, біля с. Грабовське, підірвався комбайн. Аграрій у лікарні. Обставини й деталі події з'ясовуються", - повідомив Живицький.

Доповнення

У селі Андріївка в Київській області тракторист підірвався на міні російських окупантів. Чоловік не постраждав.

У Чернігівській області під час проведення польових робіт трактор наїхав на вибуховий пристрій, водій загинув.