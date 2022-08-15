На полі у Сумській області підірвався комбайн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Сумській області на полі підірвався комбайн, аграрій перебуває у лікарні. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram, передає УНН.
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"Краснопільська громада: на полі, біля с. Грабовське, підірвався комбайн. Аграрій у лікарні. Обставини й деталі події з'ясовуються", - повідомив Живицький.
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