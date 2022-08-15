На поле в Сумской области подорвался комбайн

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"Краснопольская громада: на поле, возле с. Грабовское, подорвался комбайн. Аграрий в больнице. Обстоятельства и детали происшествия выясняются", - сообщил Живицкий.

Дополнение

В селе Андреевка в Киевской области тракторист подорвался на мине российских оккупантов. Мужчина не пострадал.

В Черниговской области во время проведения полевых работ трактор наехал на взрывное устройство, водитель погиб.