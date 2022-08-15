На поле в Сумской области подорвался комбайн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Сумской области на поле подорвался комбайн, аграрий находится в больнице. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram, передает УНН.
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"Краснопольская громада: на поле, возле с. Грабовское, подорвался комбайн. Аграрий в больнице. Обстоятельства и детали происшествия выясняются", - сообщил Живицкий.
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