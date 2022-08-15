Рашисти за добу 110 разів обстріляли Сумську область
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив про обстріли області. Загалом за добу зафіксовано 110 прильотів. Про це інформує УНН.
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За попередню добу росіяни здійснили 11 обстрілів 4 прикордонних громад області − Білопольської, Есманської, Юнаківської та Хотіньської. Зафіксовано понад 110 прильотів.
Пошкоджені приватні господарчі споруди, приватні будинки та дах зерносховища ПРАТ «Іскра».
Росіяни застосовували артилерію, системи САУ, міномети ПК та гранати.
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