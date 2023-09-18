росіяни вночі атакували дронами Миколаївщину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. росіяни у ніч на 18 вересня атакували БпЛА типу «Shahed-136/131» Снігурівську громаду Миколаївщини, виникла пожежа, є пошкодження. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
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“Вночі, 18 вересня, о 02:25 атаки БпЛА типу «Shahed-136/131» зазнала Снігурівська громада. Уламки збитого дрону спричинили пожежу двоповерхової неексплуатуємої будівлі, яку було оперативно ліквідовано. Ударною хвилею пошкоджено розташовані поруч будівлі. Постраждалих немає”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Вдень, 17 вересня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету, випущену ворожим Су-35 з акваторії Чорного моря.
Також 17 вересня о 08:01 ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що росіяни вночі здійснили пуски групи шахедів, які рухаться у напрямку Очакова на Миколаївщині.