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россияне ночью атаковали дронами Николаевскую область

россияне ночью атаковали дронами Николаевскую область

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. россияне в ночь на 18 сентября атаковали БпЛА типа «Shahed-136/131» Снигиревскую общину Николаевской области, возник пожар, есть повреждения. Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Цитата

“Ночью, 18 сентября, в 02:25 атаки БпЛА типа «Shahed-136/131» подверглась Снигиревская громада. Обломки сбитого дрона вызвали пожар двухэтажного неэксплуатируемого здания, который был оперативно ликвидирован. Ударной волной повреждены расположенные рядом здания. Пострадавших нет”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Днем, 17 сентября, на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета, выпущенная вражеским Су-35 из акватории Черного моря.

Также 17 сентября в 08:01 враг нанес артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

В г. Николаев, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним 

Ранее УНН сообщал, что россияне  ночью осуществили пуски группы шахедов, которые движутся в направлении Очакова на Николаевщине.

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