россияне ночью атаковали дронами Николаевскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. россияне в ночь на 18 сентября атаковали БпЛА типа «Shahed-136/131» Снигиревскую общину Николаевской области, возник пожар, есть повреждения. Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
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“Ночью, 18 сентября, в 02:25 атаки БпЛА типа «Shahed-136/131» подверглась Снигиревская громада. Обломки сбитого дрона вызвали пожар двухэтажного неэксплуатируемого здания, который был оперативно ликвидирован. Ударной волной повреждены расположенные рядом здания. Пострадавших нет”, - говорится в сообщении.
Дополнение
Днем, 17 сентября, на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета, выпущенная вражеским Су-35 из акватории Черного моря.
Также 17 сентября в 08:01 враг нанес артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
В г. Николаев, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что россияне ночью осуществили пуски группы шахедов, которые движутся в направлении Очакова на Николаевщине.