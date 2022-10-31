Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину з РСЗВ, важкою артилерією та дронами-камікадзе: постраждала енергетична інфраструктура

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У Нікопольському районі під вогонь потрапила Марганецька громада. Найбільше постраждав сам Марганець. Туди прилетіли 40 снарядів з російських “Градів”. Загинула 31-річна жінка. Ще одна жінка - поранена. Вона у лікарні.

У місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків. Понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автівки та лінії електропередач.

У Кам’янському районі ворог ударив дронами - камікадзе по об’єкту енергетичної інфраструктури. Серйозні руйнування. Працюють усі служби.

Нагадаємо

Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що окупанти майже 100 разів обстріляли українські позиції минулої доби в районі у понад 20 населених пунктів України.