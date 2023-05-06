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росіяни вдарили по Слов'янську та Краматорську крилатими ракетами Х-22 - ОВА

росіяни вдарили по Слов'янську та Краматорську крилатими ракетами Х-22 - ОВА

Київ • УНН

 • 1886930 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Російській окупанти 5 травня вдарили по Слов'янську та Краматорську у Донецькій області крилатими ракетами Х-22. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Цитата

«Напередодні росіяни завдали ударів ракетами Х-22 по Слов'янську та Краматорську. У Слов'янську поранено людину і пошкоджено будівлю заводу Зевс Кераміка; у Краматорську пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ, дитсадок, 2 спортивні заклади і 22 багатоповерхівки. Також ракетного удару зазнала Дружківка - пошкоджено 6 приватних будинків», - написав Кириленко.

Деталі

За його словами, на Донецькому напрямку 3 людини загинули в Авдіївці, 1 людина поранена у Костянтинівці Мар'їнської громади.

«На Горлівському напрямку 2 людини загинули у Костянтинівській ТГ: у Костянтинівці та Предтечиному. У Соледарській громаді пошкоджено 2 будинки, у Торецькій - 6, у Часовоярській - 11», - повідомив Кириленко.

Кириленко зазначив, що на Лисичанському напрямку у Ямполі ракетою С-300 пошкоджено 5 будинків.

«У Лимані виявили місце поховання цивільного, убитого під час окупації», - написав Кириленко.

Окрім того, він зазначив, що всього за добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на 6 загиблих і 3 поранених.

Доповнення

5 травня стало відомо, шо 16-річна дівчина з Краматорська у Донецькій області стала жертвою російського обстрілу міста 29 квітня.

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