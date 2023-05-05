Окупанти вдарили по промисловим підприємствам у Слов’янську і Краматорську – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Російські окупанти обстріляли Слов’янськ і Краматорськ на Донеччині. Ворог вдарив по промисловим підприємствам. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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«У Слов’янську 2 ракети С-300 поцілили у будівлю заводу Зевс Кераміка, у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ», - написав Кириленко.
Він повідомив, що за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
«Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України», - зазначив Кириленко.
Він додав, що росіяни прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини і перетворити область на випалену землю.
Доповнення
Раніше ЗМІ повідомляли, що російські окупанти обстріляли Краматорськ на Донеччині.