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Окупанти вдарили по промисловим підприємствам у Слов’янську і Краматорську – ОВА

Окупанти вдарили по промисловим підприємствам у Слов’янську і Краматорську – ОВА

Київ • УНН

 • 2054316 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Російські окупанти обстріляли Слов’янськ і Краматорськ на Донеччині. Ворог вдарив по промисловим підприємствам. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Цитата

«У Слов’янську 2 ракети С-300 поцілили у будівлю заводу Зевс Кераміка, у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ», - написав Кириленко.

Він повідомив, що за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

«Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України», - зазначив Кириленко.

Він додав, що росіяни прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини і перетворити область на випалену землю.

Доповнення

Раніше ЗМІ повідомляли, що російські окупанти обстріляли Краматорськ на Донеччині.

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