Окупанти обстріляли Краматорськ – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Російські окупанти обстріляли Краматорськ на Донеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на проект Радіо Свобода - Донбас.Реалії.
Цитата
«Російські війська обстріляли Краматорськ. Місцеві мешканці почули кілька вибухів. Також повідомляють про вибухи у Слов'янську», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Масштабна повітряна тривога в Україні. В Офіс Президента закликали не ігнорувати тривогу.
У Краматорську померла 16-річна дівчина, тяжко поранена через російський обстріл.