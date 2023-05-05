Окупанти обстріляли Краматорськ – ЗМІ 

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Російські окупанти обстріляли Краматорськ на Донеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на проект Радіо Свобода - Донбас.Реалії.

Цитата

«Російські війська обстріляли Краматорськ. Місцеві мешканці почули кілька вибухів. Також повідомляють про вибухи у Слов'янську», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Масштабна повітряна тривога в Україні. В Офіс Президента закликали не ігнорувати тривогу.

У Краматорську померла 16-річна дівчина, тяжко поранена через російський обстріл.

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