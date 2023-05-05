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У Краматорську померла 16-річна дівчина, тяжко поранена через російський обстріл

У Краматорську померла 16-річна дівчина, тяжко поранена через російський обстріл

Київ • УНН

 • 1026276 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. 16-річна дівчина з Краматорська у Донецькій області стала жертвою російського обстрілу міста 29 квітня. Про це повідомили мер Краматорська Олександр Гончаренко та Управління освіти Краматорської міської ради, пише УНН.

Цитата

"Дівчинка, яка була поранена в наслідок російського удару по Краматорську 29 квітня, померла у лікарні", - написав Гончаренко.

В управлінні освіти міськради також вказали, що "Невара Єлизавета Джонівна, учениця Краматорської ЗОШ №10, яка вночі 29 квітня отримала важкі поранення під час обстрілу Краматорська, померла у лікарні".

Доповнення

Тієї ночі близько опівночі росіяни випустили по Краматорську 5 ракет, повідомляв голова ОВА. Тоді 2 ракети впали у полі за містом, 2 у промисловій зоні, 1 - у приватному секторі поблизу житлового будинку, але пошкодила лише асфальтове покриття.

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