В Краматорске умерла 16-летняя девушка, тяжело раненная из-за российского обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. 16-летняя девушка из Краматорска в Донецкой области стала жертвой российского обстрела города 29 апреля. Об этом сообщили мэр Краматорска Александр Гончаренко и Управление образования Краматорского городского совета, пишет УНН.
Цитата
"Девочка, которая была ранена в результате российского удара по Краматорску 29 апреля, умерла в больнице", - написал Гончаренко.
В управлении образования горсовета также указали, что "Невара Елизавета Джоновна, ученица Краматорской ООШ №10, которая ночью 29 апреля получила тяжелые ранения во время обстрела Краматорска, умерла в больнице".
Дополнение
В ту ночь около полуночи россияне выпустили по Краматорску 5 ракет, сообщал глава ОВА. Тогда 2 ракеты упали в поле за городом, 2 в промышленной зоне, 1 - в частном секторе вблизи жилого дома, но повредила только асфальтовое покрытие.