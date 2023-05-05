Оккупанты обстреляли Краматорск - СМИ

Цитата

«Российские войска обстреляли Краматорск. Местные жители услышали несколько взрывов. Также сообщают о взрывах в Славянске», - говорится в сообщении.

Дополнение

Масштабная воздушная тревога в Украине. В Офис Президента призвали не игнорировать тревогу.

В Краматорске скончалась 16-летняя девушка, тяжело раненная из-за российских обстрелов.