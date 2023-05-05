Оккупанты обстреляли Краматорск - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Российские оккупанты обстреляли Краматорск в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект Радио Свобода - Донбас.Реалии.
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«Российские войска обстреляли Краматорск. Местные жители услышали несколько взрывов. Также сообщают о взрывах в Славянске», - говорится в сообщении.
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Масштабная воздушная тревога в Украине. В Офис Президента призвали не игнорировать тревогу.
В Краматорске скончалась 16-летняя девушка, тяжело раненная из-за российских обстрелов.