Оккупанты ударили по промышленным предприятиям в Славянске и Краматорске - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Российские оккупанты обстреляли Славянск и Краматорск в Донецкой области. Враг ударил по промышленным предприятиям. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
Цитата
«В Славянске 2 ракеты С-300 попали в здание завода Зевс Керамика, в Краматорске – повреждено админздание НКМЗ», - написал Кириленко.
Он сообщил, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
«Есть повреждения помещений, однако все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины», - отметил Кириленко.
Он добавил, что россияне стремятся под корень истребить всю промышленность Донецкой области и превратить область в выжженную землю.
Дополнение
Ранее СМИ сообщали, что российские оккупанты обстреляли Краматорск в Донецкой области.