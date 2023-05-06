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Донеччина: російські окупанти вбили п'ять жителів, ще троє дістали поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Протягом доби російські загарбники вбили 5 жителів Донецької області, ще троє людей в області дістали поранення, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

Цитата

"За 5 травня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 в Авдіївці, 1 у Предтечиному і 1 у Костянтинівці. Крім того, вдалося встановити інформацію щодо 1 загиблого у Лимані", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

За інформацією Донецької ОВА, ще 3 людини в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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