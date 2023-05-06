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Цієї ночі авіація рф обстріляла Сумщину керованими бомбами, постраждало п‘ятеро осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Вночі, 5 травня, російська авіація завдала чергового удару керованими бомбами по Сумській області. Постраждали п‘ятеро осіб, пошкоджено 44 домоволодіння та заклад освіти, повідомляє ОК “Північ”, пише УНН.

Цитата

"Близько 22:13 5 травня завдано авіаудар, 2 КАБ з ворожого літака СУ-35, по н.п. Глухів. Внаслідок удару пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти. Попередньо постраждали п‘ятеро осіб. Інформація уточнюється” - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Генштабі повідомляли, що минулої доби противник завдав 8 ракетних, 49 авіаційних ударів та здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. 

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