Этой ночью авиация рф обстреляла Сумскую область управляемыми бомбами, пострадали пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Ночью, 5 мая, российская авиация нанесла очередной удар управляемыми бомбами по Сумской области. Пострадали пять человек, повреждены 44 домовладения и учебное заведение, сообщает ОК “Север”, пишет УНН.
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"Около 22:13 5 мая нанесен авиаудар, 2 КАБ с вражеского самолета СУ-35, по н.п. Глухов. В результате удара повреждены 44 частных домовладения и учебное заведение. Предварительно пострадали пять‘человек. Информация уточняется” - говорится в сообщении.
Напомним
В Генштабе сообщали, что за прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных, 49 авиационных ударов и совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня.