Этой ночью авиация рф обстреляла Сумскую область управляемыми бомбами, пострадали пять человек

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"Около 22:13 5 мая нанесен авиаудар, 2 КАБ с вражеского самолета СУ-35, по н.п. Глухов. В результате удара повреждены 44 частных домовладения и учебное заведение. Предварительно пострадали пять‘человек. Информация уточняется” - говорится в сообщении.

Напомним

В Генштабе сообщали, что за прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных, 49 авиационных ударов и совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня.