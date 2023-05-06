Донецкая область: российские оккупанты убили пять жителей, еще трое получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В течение суток российские захватчики убили 5 жителей Донецкой области, еще трое людей в области получили ранения, об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
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"За 5 мая россияне убили 5 жителей Донетчины: 3 в Авдеевке, 1 в Предтечино и 1 в Константиновке. Кроме того, удалось установить информацию о 1 погибшем в Лимане", - говорится в сообщении.
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По информации Донецкой ОГА, еще 3 человека в области получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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