Донецкая область: российские оккупанты убили пять жителей, еще трое получили ранения

Цитата

"За 5 мая россияне убили 5 жителей Донетчины: 3 в Авдеевке, 1 в Предтечино и 1 в Константиновке. Кроме того, удалось установить информацию о 1 погибшем в Лимане", - говорится в сообщении.

Дополнение

По информации Донецкой ОГА, еще 3 человека в области получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Этой ночью авиация рф обстреляла Сумскую область управляемыми бомбами, пострадали пять человек