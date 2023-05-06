россияне ударили по Славянску и Краматорску крылатыми ракетами Х-22 - ОВА

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Киев • УНН

 • 1886928 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Российские оккупанты 5 мая ударили по Славянску и Краматорску в Донецкой области крылатыми ракетами Х-22. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«Накануне россияне нанесли удары ракетами Х-22 по Славянску и Краматорску. В Славянске ранен человек и повреждено здание завода Зевс Керамика; в Краматорске повреждено админздание НКМЗ, детсад, 2 спортивных учреждения и 22 многоэтажки. Также ракетному удару подверглась Дружковка - повреждено 6 частных домов», - написал Кириленко.

Детали

По его словам, на Донецком направлении 3 человека погибли в Авдеевке, 1 человек ранен в Константиновке Марьинской громады.

«На Горловском направлении 2 человека погибли в Константиновской ТГ: в Константиновке и Предтечино. В Соледарской громаде повреждены 2 дома, в Торецкой - 6, в Часовоярской - 11», - сообщил Кириленко.

Кириленко отметил, что на Лисичанском направлении в Ямполе ракетой С-300 повреждено 5 домов.

«В Лимане обнаружили место захоронения гражданского, убитого во время оккупации», - написал Кириленко.

Кроме того, он отметил, что всего за сутки количество жертв россиян в Донецкой области выросло на 6 погибших и 3 раненых.

Дополнение

5 мая стало известно, что 16-летняя девушка из Краматорска в Донецкой области стала жертвой российского обстрела города 29 апреля.

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