Росіяни щодня здійснюють до 800 обстрілів по позиціях українських військ – Залужний
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Окупанти щодня здійснюють до 800 обстрілів по позиціях українських військ. Про це розповів Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у розмові з Начальником штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром, передає УНН.
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"Ознайомив колегу із ситуацією на фронті. Вона напружена, але повністю контрольована. Зауважив, що по всій лінії фронту противник продовжує наступати. При цьому здійснює близько 700-800 обстрілів наших позицій щодня, застосовуючи від 40 до 60 тисяч боєприпасів. Основні зусилля зосереджує на витісненні наших військ із Донецької області. Найбільш напружена ситуація зараз на напрямку Авдіївка-Піски-Марʼїнка”, – поінформував Залужний.
Деталі
Він зазначив, що занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку республіки білорусь, зокрема на аеродромі Зябрівка.
Залужний також підкреслив, що росіяни продовжують обстрілювати мирні міста і села України. Найбільше страждають від ворожих обстрілів Миколаїв, Харків, Марганець, Нікополь, Березнегувате.
“Подякував генералу Ейру за допомогу, особливо в підготовці наших військових. В умовах важких бойових дій ми відчуваємо брак викладацького складу, адже всі, хто можуть тримати зброю і вміють воювати, знаходяться у бойових порядках”, – додав він.
Доповнення
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 43,9 тис. осіб, 1880 танків, 196 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.