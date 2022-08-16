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Россияне ежедневно совершают до 800 обстрелов по позициям украинских войск – Залужный

Киев • УНН

 • 165744 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Оккупанты ежедневно совершают до 800 обстрелов по позициям украинских войск. Об этом рассказал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в разговоре с Начальником штаба обороны Вооруженных Сил Канады генералом Вейном Дональдом Эйром, передает УНН.

Россияне ежедневно совершают до 800 обстрелов по позициям украинских войск – Залужный

Цитата

"Ознакомил коллегу с ситуацией на фронте. Она напряженная, но полностью контролируемая. Отметил, что по всей линии фронта противник продолжает наступать. При этом производит около 700-800 обстрелов наших позиций ежедневно, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов. Основные усилия сосредотачивают на вытеснении наших войск из Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация сейчас на направлении Авдеевка-Пески-Марьинка”, – проинформировал Залужный.

Детали

Он отметил, что беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны республики беларусь, в том числе на аэродроме Зябровка.

Залужный также подчеркнул, что россияне продолжают обстреливать мирные города и села Украины. Больше всего страдают от вражеских обстрелов Николаев, Харьков, Марганец, Никополь, Березнеговатое.

“Поблагодарил генерала Эйру за помощь, особенно в подготовке наших военных. В условиях тяжелых боевых действий мы чувствуем нехватку преподавательского состава, ведь все, кто могут держать оружие и умеют воевать, находятся в боевых порядках”, – добавил он.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 43,9 тыс. человек, 1880 танков, 196 вертолетов и сотен единиц военной техники.

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