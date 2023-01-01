росіяни почали змінювати тактику обстрілів України - ГУР

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"Ми бачимо, що вони дійсно почали комбінувати, змінюючи тактику застосування, це і БПЛА, у тому числі іранського виробництва, це крилаті ракети більш точні, це і крилаті ракети старого типу, активно почали застосвувати в якості ракет по наземних цілях перероблені зенітні ракетні з комплексу С-300", - зазначив Скібіцький.

"Таким чином, вони застосовують увесь спектр того озброєння, яке вони мають на сьогоднішній день", - вказав представник ГУР МОУ.

Доповнення

У ГУР МОУ вказують, що армія рф має запас ракет для завдання ще двох-трьох масованих ударів по Україні.