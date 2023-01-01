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Армія рф має запаси ракет ще на дві-три масовані атаки - ГУР

Армія рф має запаси ракет ще на дві-три масовані атаки - ГУР

Київ • УНН

 • 509432 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Армія рф має запас ракет для завдання ще двох-трьох масованих ударів по Україні. На це вказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Дефіцит сьогодні є у росіян, дефіцит пов'язаний насамперед з балістичними ракетами "Іскандер", (...) наближаються до закінчення запаси "Калібрів", зменшується, набагато зменшилися, запаси крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555. І наші підрахунки дуже прості, ну, максимум, на що здатна росія, - це 2-3 таких потужних іще нанесення ударів, як ми спостерігали за останній час саме, мається на увазі, по мірках рф, високоточним озброєнням", - зазначив Скібіцький.

Деталі

Водночас представник української розвідки відзначив, що виробництво ракет в рф не припиняється.

"Виробництво, на жаль, не припиняється. Воно не таких обсягів, воно трошки зменшилося, але виробництво є, - зазначив він. - Вони виробляються і зразу надаються у війська, на збройні сили, щоб вони здійснювали обстріли наших об'єктів".

Окрім цього, Скібіцький повідомив, що ворог почав відчувати дефіцит боєприпсів до РСЗВ, "уже навіть артилерійські снаряди калібру 122 мм, 152 мм". "Головне управління розвідки ми постійно фіксуємо заходи росії щодо поповнення саме цими боєприпасами з інших країн. Насамперед вони велику кількість завезли з території білорусі, й дуже активно працюють з іншими країнами, щоб знайти запаси", - додав він.

Він зауважив, що сьогодні дійсно видно вплив економічних санкцій на рф. "І те, що вони зараз виробляють, це ті залишки тих комплектуючих, які були на складах рф. Вони намагаються обійти санкції, намагаються завезти комплектуючі, але це не так просто зробити. Тому що, по-перше, ми збираємо таку інформацію, ділимося з нашими партнерами. (...) Окрім того, проводяться інші заходи, для того, щоб не допустити нарощування саме виробництва будь-якого озброєння на території рф", - вказав представник ГУР МОУ.

Доповнення

У новорічну ніч армія рф атакувала Україну дронами-камікадзе, протиповітряною обороною знищено 45 "Шахедів", запущених ворогом. У переддень Нового року була атака 20 ракетами, 12 з них - збили.

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