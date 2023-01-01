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Армия рф имеет запасы ракет еще на две-три массированных атаки - ГУР

Армия рф имеет запасы ракет еще на две-три массированных атаки - ГУР

Киев • УНН

 • 509430 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Армия рф имеет запас ракет для нанесения еще двух-трех массированных ударов по Украине. На это указал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Дефицит сегодня есть у россиян, дефицит связан прежде всего с баллистическими ракетами "Искандер", (...) близятся к окончанию запасы "Калибров", уменьшается, намного уменьшились, запасы крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х -555. И наши подсчеты очень просты, ну, максимум, на что способна россия, - это 2-3 таких мощных еще нанесения ударов, как мы наблюдали за последнее время именно, подразумевается, по меркам рф, высокоточным вооружением", - отметил Скибицкий.

Детали

В то же время представитель украинской разведки отметил, что производство ракет в рф не прекращается.

"Производство, к сожалению, не прекращается. Оно не таких объемов, оно немного уменьшилось, но производство есть, - отметил он. - Они производятся и сразу предоставляются в войска, на вооруженные силы, чтобы они совершали обстрелы наших объектов".

Кроме этого, Скибицкий сообщил, что враг начал испытывать дефицит боеприпсов к РСЗО, "уже даже артиллерийские снаряды калибра 122 мм, 152 мм". "Главное управление разведки, мы постоянно фиксируем мероприятия россии по пополнению именно этими боеприпасами из других стран. В первую очередь, они большое количество завезли с территории беларуси, и очень активно работают с другими странами, чтобы найти запасы", - добавил он.

Он заметил, что сегодня действительно видно влияние экономических санкций на рф. "И то, что они сейчас производят, это те остатки тех комплектующих, которые были на складах рф. Они пытаются обойти санкции, пытаются завезти комплектующие, но это не так просто сделать. Потому что, во-первых, мы собираем такую информацию, делимся с нашими партнерами. (...) Кроме того, проводятся другие мероприятия, для того, чтобы не допустить наращивания именно производства какого-либо вооружения на территории россии", - указал представитель ГУР МОУ.

Дополнение

В новогоднюю ночь армия рф атаковала Украину дронами-камикадзе, противовоздушной обороной уничтожено 45 "Шахедов", запущенных врагом. В канун Нового года была атака 20 ракетами, 12 из них – сбиты.

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