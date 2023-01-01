россияне начали менять тактику обстрелов Украины - ГУР

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"Мы видим, что они действительно начали комбинировать, изменяя тактику применения, это и БПЛА, в том числе иранского производства, это крылатые ракеты более точные, это и крылатые ракеты старого типа, активно начали применять в качестве ракет по наземным целям переделанные зенитные ракетные из комплекса С-300", - отметил Скибицкий.

"Таким образом они применяют весь спектр того вооружения, которое они имеют на сегодняшний день", - указал представитель ГУР МОУ.

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В ГУР МОУ указывают, что армия рф имеет запас ракет для нанесения еще двух-трех массированных ударов по Украине.