росіяни обстріляли селище на Херсонщині: поранена літня жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. російські війська сьогодні обстріляли селище Бургунка Тягинської громади Херсонської області, поранення отримала літня жінка. Про це повідомляє УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
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“російська армія з артилерії обстріляла Бургунку Тягинської громади. Під удар ворога потрапила 71-річна жінка, яка знаходилася на подвірʼї будинку”, - йдеться у повідомленні.
Поранену внаслідок російського обстрілу доставили до лікарні.
Доповнення
Російські окупанти у неділю обстріляли центр Херсона, загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення.
також російські війська вдарили по селу у Херсонській області, є загибла та поранений.