росіяни обстріляли селище на Херсонщині: поранена літня жінка

Цитата

“російська армія з артилерії обстріляла Бургунку Тягинської громади. Під удар ворога потрапила 71-річна жінка, яка знаходилася на подвірʼї будинку”, - йдеться у повідомленні.

Поранену внаслідок російського обстрілу доставили до лікарні.

Доповнення

Російські окупанти у неділю обстріляли центр Херсона, загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення.

також російські війська вдарили по селу у Херсонській області, є загибла та поранений.