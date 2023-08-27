росіяни обстріляли центр Херсона: одна жінка загинула

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"Армія рф обстріляла центральну частину Херсона. Внаслідок ворожого удару загинула жінка. Також поранення отримав 51-річний чоловік. У тяжкому стані його шпиталізували, лікарі борються за життя постраждалого”, - йдеться у повідомленні.

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Також сьогодні російські війська вдарили по селу у Херсонській області, є загибла та поранений.