росіяни обстріляли Херсон: постраждала літня жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. російські окупанти у середу обстріляли житловий будинок в Херсоні, в результаті чого поранення отримала літня жінка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА та Офіс Генрокуратури.
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“Армія рф вкрила вогнем житловий будинок. Поранення плеча та гомілки отримала 81-річна херсонка”, - йдеться у повідомленні ОВА.
У стані середньої тяжкості жінку шпиталізували до медзакладу.
Доповнення
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, російські військові вкотре обстріляли місто Херсон близько 13:15. Один із російських снарядів поцілив у літню кухню приватного домоволодіння. За попередніми даними, окупанти стріляли з артилерії.
Додамо
Російські війська під ранок середи скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки у Херсоні,є поранені.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав жителів населених пунктів області не виходити без нагальної потреби з дому через обстріли російських окупантів та нові можливі атаки рф.