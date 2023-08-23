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росіяни обстріляли Херсон: постраждала літня жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. російські окупанти у середу обстріляли житловий будинок в Херсоні, в результаті чого поранення отримала літня жінка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА та Офіс Генрокуратури.

Цитата

“Армія рф вкрила вогнем житловий будинок. Поранення плеча та гомілки отримала 81-річна херсонка”, - йдеться у повідомленні ОВА.

У стані середньої тяжкості жінку шпиталізували до медзакладу.

Доповнення

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, російські військові вкотре обстріляли місто Херсон близько 13:15. Один із російських снарядів поцілив у літню кухню приватного домоволодіння. За попередніми даними, окупанти стріляли з артилерії. 

Додамо 

Російські війська під ранок середи скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки у Херсоні,є поранені.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав жителів населених пунктів області не виходити без нагальної потреби з дому через обстріли російських окупантів та нові можливі атаки рф.

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