росіяни обстріляли Херсон: постраждала літня жінка

Цитата

“Армія рф вкрила вогнем житловий будинок. Поранення плеча та гомілки отримала 81-річна херсонка”, - йдеться у повідомленні ОВА.

У стані середньої тяжкості жінку шпиталізували до медзакладу.

Доповнення

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, російські військові вкотре обстріляли місто Херсон близько 13:15. Один із російських снарядів поцілив у літню кухню приватного домоволодіння. За попередніми даними, окупанти стріляли з артилерії.

Додамо

Російські війська під ранок середи скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки у Херсоні,є поранені.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав жителів населених пунктів області не виходити без нагальної потреби з дому через обстріли російських окупантів та нові можливі атаки рф.