Жителів Херсонщини закликали не виходити з дому без нагальної потреби 23-24 серпня

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“В наші головні свята вони (рф-ред.) вже криють вогнем наші населені пункти Херсонщини. Тільки у Корабелному районі Херсона 7 поранених внаслідок ранкової атаки з ворожої авіації. 23-го та 24-го серпня не виходьте без нагальної потреби з дому”, - заявив він.

Також очільник ОВА закликав пам'ятати про правила двох стін. А якщо під час обстрілу ви опинились на вулиці, попросив користуватись вуличними укриттями.

Нагадаємо

Російські війська під ранок скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки у Херсоні. Раніше було відомо про 6 постраждалих.