Жителей Херсонщины призвали не выходить из дома без крайней необходимости 23-24 августа

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“В наши главные праздники они (рф-ред.) уже кроют огнем наши населенные пункты Херсонщины. Только в Корабелном районе Херсона 7 раненых в результате утренней атаки с вражеской авиации. 23-го и 24-го августа не выходите без крайней необходимости из дома”, - заявил он.

Также глава ОВА призвал помнить о правилах двух стен. А если во время обстрела вы оказались на улице, попросил пользоваться уличными укрытиями.

Напомним

Российские войска под утро сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома в Херсоне. Ранее было известно о 6 пострадавших.