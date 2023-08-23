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Жителей Херсонщины призвали не выходить из дома без крайней необходимости 23-24 августа

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал жителей населенных пунктов области не выходить без необходимости из дома из-за обстрелов российских оккупантов и новых возможных атак рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Прокудина.

Цитата

“В наши главные праздники они (рф-ред.) уже кроют огнем наши населенные пункты Херсонщины. Только в Корабелном районе Херсона 7 раненых в результате утренней атаки с вражеской авиации. 23-го и 24-го августа не выходите без крайней необходимости из дома”, - заявил он.

Также глава ОВА призвал помнить о правилах двух стен. А если во время обстрела вы оказались на улице, попросил пользоваться уличными укрытиями.

Напомним

Российские войска под утро сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома в Херсоне. Ранее было известно о 6 пострадавших.

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