россияне обстреляли Херсон: пострадала пожилая женщина

Цитата

“Армия рф покрыла огнем жилой дом. Ранение плеча и голени получила 81-летняя херсонка”, - говорится в сообщении ОВА.

В состоянии средней тяжести женщину госпитализировали в медучреждение.

Дополнение

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, российские военные в очередной раз обстреляли город Херсон около 13:15. Один из российских снарядов попал в летнюю кухню частного домовладения. По предварительным данным, оккупанты стреляли из артиллерии.

Добавим

Российские войска под утро среды сбросили две управляемые авиабомбы на детсад и жилые дома в Херсоне, есть раненые.

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал жителей населенных пунктов области не выходить без крайней необходимости из дома из-за обстрелов российских оккупантов и новых возможных атак рф.