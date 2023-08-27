россияне обстреляли центр Херсона: одна женщина погибла
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. российские оккупанты в воскресенье обстреляли центр Херсона, погибла женщина, еще один человек получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
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"Армия рф обстреляла центральную часть Херсона. В результате вражеского удара погибла женщина. Также ранения получил 51-летний мужчина. В тяжелом состоянии его госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшего”, - говорится в сообщении.
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Также сегодня российские войска ударили по селу в Херсонской области, есть погибшая и раненый.