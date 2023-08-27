россияне обстреляли поселок на Херсонщине: ранена пожилая женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. российские войска сегодня обстреляли поселок Бургунка Тягинской громады Херсонской области, ранения получила пожилая женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
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“российская армия из артиллерии обстреляла Бургунку Тягинской громады. Под удар врага попала 71-летняя женщина, которая находилась во дворе дома”, - говорится в сообщении.
Раненую в результате российского обстрела доставили в больницу.
Дополнение
Российские оккупанты в воскресенье обстреляли центр Херсона, погибла женщина, еще один человек получил ранения.
также российские войска ударили по селу в Херсонской области, есть погибшая и раненый.