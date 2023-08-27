Обстріл армією рф села на Херсонщині забрав життя ще однієї людини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Російські війська вдарили по селу у Херсонській області, є загибла та поранений, повідомив у неділю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Окупанти вкрили вогнем Вірівку Тягинської громади. На жаль, постраждали люди. Через російський обстріл загинула 35-річна жінка, ще одного місцевого жителя доставили до лікарні з пораненнями", - вказав Прокудін у Telegram.
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Російські війська атакували Херсонську область з авіації.