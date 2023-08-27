Обстрел армией рф села на Херсонской области унес жизнь еще одного человека
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Российские войска ударили по селу в Херсонской области, есть погибшая и раненый, сообщил в воскресенье глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"Оккупанты накрыли огнем Веровку Тягинской громады. К сожалению, пострадали люди. Из-за российских обстрелов погибла 35-летняя женщина, еще одного местного жителя доставили в больницу с ранениями", - указал Прокудин в Telegram.
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Российские войска атаковали Херсонскую область с авиации.