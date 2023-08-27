Ворог скинув керовані авіабомби поблизу Херсона та в області - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Російські війська сьогодні атакували Херсонську область з авіації, повідомили у Херсонській ОВА у неділю, пише УНН.
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"Ворог скинув керовані авіабомби в районі Херсона, Дар'ївки, Козацького та Одрадокамʼянки. Інформація щодо потерпілих та руйнування уточнюється", - вказали в ОВА у Telegram.
Нагадаємо
На Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула та ще четверо дістали поранення за минулу добу.