Ворог скинув керовані авіабомби поблизу Херсона та в області - ОВА

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"Ворог скинув керовані авіабомби в районі Херсона, Дар'ївки, Козацького та Одрадокамʼянки. Інформація щодо потерпілих та руйнування уточнюється", - вказали в ОВА у Telegram.

Нагадаємо

На Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула та ще четверо дістали поранення за минулу добу.