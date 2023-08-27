Враг сбросил управляемые авиабомбы вблизи Херсона и в области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Российские войска сегодня атаковали Херсонскую область с авиации, сообщили в Херсонской ОВА в воскресенье, пишет УНН.
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"Враг сбросил управляемые авиабомбы в районе Херсона, Дарьевки, Казацкого и Одрадокаменки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - указали в ОВА в Telegram.
Напомним
В Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб и еще четверо получили ранения за минувшие сутки.