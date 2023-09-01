росіяни не виплачують допомогу одиноким матерям на ТОТ, якщо ті не мають паспорту рф – ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують політику примусової паспортизації. Зокрема щомісячна сума виплати на дитину становить 10 тисяч рублів (приблизно 3 тисячі гривень), але щоб продовжити отримувати виплати тепер одинока мати (або батько) має надати окупантам довідку цього статусу, яка видана згідно з законодавством рф. Для відповідної довідки необхідно мати російський паспорт. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
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«Ба більше, якщо дитині від 14 років, то необхідно аби вона сама отримала паспорт ворога. Інакше українці не отримають виплати, що ... ставить сім’ю під загрозу», – йдеться у повідомленні.
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Також у Центрі нагадали, що на початку року росіяни заборонили обіг гривні й унеможливили перекази родичів звільнених територій, таким чином зробивши українців залежними від їх волі на тимчасово окупованих територіях.
Крім того, окупанти посилюють на захоплених територіях гуманітарну кризу, щоб взяти під тотальний контроль місцеве населення, зауважили в ЦНС.
Нагадаємо, 31 серпня на тимчасово окупованих територіях росіяни почали проводити "вибори" до "місцевих рад" та "законодавчих органів".