россияне не выплачивают пособие одиноким матерям на ВОТ, если те не имеют паспорта рф - ЦНС

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«Более того, если ребенку от 14 лет, то необходимо чтобы он сам получил паспорт рф. Иначе украинцы не получат выплаты, что ... ставит семью под угрозу», – говорится в сообщении.

Детали

Также в Центре напомнили, что в начале года россияне запретили обращение гривны и сделали невозможным переводы родственников освобожденных территорий, таким образом сделав украинцев зависимыми от их воли на временно оккупированных территориях.

Кроме того, оккупанты усиливают на захваченных территориях гуманитарный кризис, чтобы взять под тотальный контроль местное население, отметили в ЦНС.

Напомним, 31 августа на временно оккупированных территориях россияне начали проводить "выборы" в "местные советы" и "законодательные органы".