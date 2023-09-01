россияне не выплачивают пособие одиноким матерям на ВОТ, если те не имеют паспорта рф - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. На временно оккупированных территориях россияне продолжают политику принудительной паспортизации. В частности ежемесячная сумма выплаты на ребенка составляет 10 тысяч рублей (примерно 3 тысячи гривен), но чтобы продолжить получать выплаты теперь одинокая мать (или отец) должна предоставить оккупантам справку этого статуса, выданную согласно законодательству рф. Для соответствующей справки необходимо иметь российский паспорт. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
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«Более того, если ребенку от 14 лет, то необходимо чтобы он сам получил паспорт рф. Иначе украинцы не получат выплаты, что ... ставит семью под угрозу», – говорится в сообщении.
Детали
Также в Центре напомнили, что в начале года россияне запретили обращение гривны и сделали невозможным переводы родственников освобожденных территорий, таким образом сделав украинцев зависимыми от их воли на временно оккупированных территориях.
Кроме того, оккупанты усиливают на захваченных территориях гуманитарный кризис, чтобы взять под тотальный контроль местное население, отметили в ЦНС.
Напомним, 31 августа на временно оккупированных территориях россияне начали проводить "выборы" в "местные советы" и "законодательные органы".